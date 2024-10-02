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لبنان

بيان رسميّ لـ"حزب الله" عن إشتباكات مارون الراس... إليكم ما أعلنه

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:55
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أعلن "حزب الله" أنّ "المقاومة الإسلامية" تخوض إشتباكات مع جنود العدوّ الإسرائيلي المتسللين إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية".
 
 
وأضاف "الحزب" في بيان أنّ "مقاتليه أوقعوا في صفوف جيش العدوّ إصابات عدّة".
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ولفت إلى أنّ "الإشتباكات ما زالت مستمرّة". 
 
 
 
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