بيان للجيش عن دخول العدوّ الإسرائيليّ إلى منطقتين جنوبيتين... ماذا جاء فيه؟

قال الجيش في بيان عبر حسابه على "إكس": "خرقت قوة تابعة للعدوّ الإسرائيلي الخط الأزرق لمسافة ٤٠٠ م تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتَي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة".

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