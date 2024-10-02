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لبنان

بيان للجيش عن دخول العدوّ الإسرائيليّ إلى منطقتين جنوبيتين... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:19
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قال الجيش في بيان عبر حسابه على "إكس": "خرقت قوة تابعة للعدوّ الإسرائيلي الخط الأزرق لمسافة ٤٠٠ م تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتَي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة".
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