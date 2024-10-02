قتلى وجرحى... هذا ما فعله "حزب الله" بقوّة إسرائيليّة في الجنوب

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "بينما كانت قوّة للعدوّ الإسرائيلي تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية بِتفجير عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح".

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