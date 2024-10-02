جلسة لمجلس الأمن.. دعوات لتنفيذ القرار 1701 ومندوب لبنان: نرفض الحرب

عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة التطوّرات في الشرق الأوسط.

لبنان



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وأضاف: "في يوم واحد فقط في 23 أيلول قتلت إسرائيل 569 شخصاً من بينهم 50 طفلاً و94 إمرأة".



وتابع هاشم قائلاً: "إسرائيل تتجاهل القانون الدولي ومناشدات مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن "ما يحدث اليوم من قتل وتهجير وتدمير لا يُمكن السكوت عنه وتجاهله".



وأكد أن "ما يجمع عليه الجميع أن مواجهة المحتلّ مقاومة".



وتابع قائلاً: "لبنان يرفض الحرب ويُريد تطبيق الـ1701 ونشر الجيش لمؤازرة اليونيفيل"، مضيفاً أن "لبنان وافق على المبادرة الاميركية - الفرنسية التي وافقت عليها إسرائيل وعادت ونسفتها".



وقال: "لبنان يواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة وهو بحاجة لمساعدات إنسانية"، مضيفا أن "تاريخنا مع إسرائيل تخلله إجتياحات متعددة وكل هذه الاجتياحات انتهت باندحار إسرائيل وبتراجعها".



وختم بالقول: "لبنان يستحق الحياة". وقال مندوب لبنان لدى مجلس الامن هادي هاشم: "كل ما ما تقوله إسرائيل عن عمليات عسكرية محدودة هو غير صحيح فالأضرار كبيرة في صفوف المدنيين".وأضاف: "في يوم واحد فقط في 23 أيلول قتلت إسرائيل 569 شخصاً من بينهم 50 طفلاً و94 إمرأة".وتابع هاشم قائلاً: "إسرائيل تتجاهل القانون الدولي ومناشدات مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن "ما يحدث اليوم من قتل وتهجير وتدمير لا يُمكن السكوت عنه وتجاهله".وأكد أن "ما يجمع عليه الجميع أن مواجهة المحتلّ مقاومة".وتابع قائلاً: "لبنان يرفض الحرب ويُريد تطبيق الـ1701 ونشر الجيش لمؤازرة اليونيفيل"، مضيفاً أن "لبنان وافق على المبادرة الاميركية - الفرنسية التي وافقت عليها إسرائيل وعادت ونسفتها".وقال: "لبنان يواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة وهو بحاجة لمساعدات إنسانية"، مضيفا أن "تاريخنا مع إسرائيل تخلله إجتياحات متعددة وكل هذه الاجتياحات انتهت باندحار إسرائيل وبتراجعها".وختم بالقول: "لبنان يستحق الحياة".

غوتيريش

وقال الامين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "الوضع في لبنان يتحوّل إلى الأسوأ"، وأشار إلى أنّ "إسرائيل رفضت مقترحا فرنسيًا لوقف النار في لبنان".

وأضاف غوتيريش أنّ "المدنيين في لبنان يدفعون ثمنا باهظا، ومن الضروري تفادي الحرب الشاملة في لبنان".

وقال إنّ "إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باتّجاه إسرائيل، والاعتداءات الإيرانية على إسرائيل لا تخدم القضية الفلسطينيّة".

وتابع غوتيريش: "حان وقت وقف النار الفوري في غزة ووقف الأعمال العدائية في لبنان، وحان وقت حلّ الدولتين".

وشدّد على أنّ "دائرة العنف في الشرق الأوسط يجب أن تتوقف".

فرنسا

لفت مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن أنّ "الوضع في لبنان خطير جداً، ويجب تنفيذ القرار 1701 في لبنان".

وأضاف أنّ "على كل الأطراف حماية قوات "اليونيفل" وضمان سلامتهم".

بريطانيا

قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن "نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة".

وأكّدت أنّه "لا يُمكن أن نسمح للبنان بالتحوّل إلى غزة ثانية".

أميركا

أما مندوبة أميركا لدى مجلس الأمن، فقالت إنّ "إيران فشلت بتحقيق أهدافها من الهجوم على إسرائيل ويجب أن يدفع الحرس الثوري الثمن".

وأضافت أنّ "دعم إيران لوكلائها سبب زعزعة استقرار المنطقة وأنّ الحرس الثوري نشر الفوضى في الشرق الأوسط".

ورأت أنّ "ما يحدث في لبنان هو نتيجة دعم إيران لـ"حزب الله".

رئيسة مجلس الأمن

وقالت رئيسة مجلس الأمن "ندين الهجوم الإيراني على إسرائيل".

وأكّدت أنّه "يجب تنفيذ القرار 1701 فورا لإعادة الإستقرار".

روسيا