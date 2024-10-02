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لبنان

إطلاق هيئة تنسيق إغاثية برعاية دار الفتوى

Lebanon 24
02-10-2024 | 10:38
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عقد اجتماع موسع في صندوق الزكاة التابع لدار الفتوى برئاسة رئيس مجلس امناء الصندوق القنصل محمد الجوزو، بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، جرى خلاله تأكيد "ضرورة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناتجة عن التصعيد العدواني الصهيوني على لبنان واهله". 
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 وجرى تقييم واقعي لما آلت إليه الامور والمأساة التي يعانيها كل المتضررين والنازحين المدنيين على مختلف الصعد الغذائية والرعائية والصحية والمأوى، وتم الاتفاق على مواكبة شؤون النازحين من خلال إطلاق هيئة تنسيق إغاثية برعاية دار الفتوى ستنطلق أعمالها وبرامجها فورا. 

وأكد الجوزو "اهمية توحيد الجهود الإغاثية وتقديم المساعدات والوقوف الى جانب اهلنا النازحين انطلاقا من الاخوة الوطنية والواجب الأخلاقي والاجتماعي والإنساني، يحتم على الجميع مضاعفة المساعي والعطاءات في ظل الأزمة التي يعيشها النازحون". 

ودعا "اهل الخير إلى مساعدة النازحين بشتى الوسائل المالية والعينية والغذائية لنحافظ على اهلنا وناسنا النازحين".
 
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