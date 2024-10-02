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لبنان

عبدالله: العدو يثبت مجدداً وحشيته واجرامه بإستهدافه الفرق الطبية والمسعفين

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:16
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كتب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، اليوم الاربعاء، على حسابه عبر منصة "اكس": "يثبت العدو الاسرائيلي مجددا وحشيته واجرامه، من خلال تعمد استهداف الفرق الطبية والمؤسسات الاغاثية ومتطوعي سيارات الإسعاف، والتي كان آخرها ما شهدناه في عيترون".
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وتابع: "عل مشهد القتل هذا، يوقظ ضمائر من يتسابق لإعلان دعمه لإسرائيل ويتغاضى عن كل مجازرها في فلسطين ولبنان".
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