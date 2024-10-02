شاهدوها.. صورة للجنود الإسرائيليين الذين قتلهم "حزب الله" عند الحدود

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أسماء الجنود الـ8 القتلى الذين سقطوا خلال مواجهات مع "حزب الله" عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وذكرت التقارير أن الجنود الـ8 هم:

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- النقيب هرئيل إتنغر (23 سنة) من مالي، قائد فريق في وحدة آجوز الكوماندوز، سقط في معركة جنوب لبنان.



- النقيب إيتاي أريئيل جيات (23 سنة) من شوهام، ضابط في سلاح الهندسة القتالية في وحدة يالام، سقط في معركة في جنوب لبنان.



- الرائد نوعم برزيلاي (22 سنة) من كوخاف يائير مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز سقط في معركة في جنوب لبنان.



- الرائد أور منتسور (21 سنة) من بيت ارييه، مقاتل في وحدة ايجوز كوماندوز، سقط في معركة في جنوب لبنان.



- الرائد نزار إيتكين (21 عاماً) من كريات آتا، مقاتل في وحدة آجوز كوماندوز، سقط في معركة جنوب لبنان.



- الرقيب المكين طريف (21 سنة) من القدس مقاتل في لواء غولاني سقط في معركة جنوب لبنان.



- الرقيب عيدو بروير (21 سنة) من ميناس زيونا، مقاتل في لواء غولاني ، سقط في معركة جنوب لبنان.

وكان "حزب الله" نفذ 3 كمائن قاتلة عند الحدود أسفرت عن مقتل 14 جندياً وضابطاً على الأقل وإصابة آخرين، لكن الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل الجنود الـ8 المذكورة أسماؤهم.

الكمين الأول وقع في بلدة العديسة قضاء بلدة مرجعيون، حينما تصدى عناصر الحزب لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى البلدة انطلاقا من السلك الحدودي مع جنوب لبنان، وأوقعوا فيها خسائر، وأجبروها على التراجع.



وفي مارون الراس، نفذ الحزب كمينه الثاني، معلنا خوض اشتباكات مع جنود إسرائيليين تسللوا إلى البلدة جنوب لبنان وإيقاع إصابات في صفوفهم.



وفي بلدة يارون، كان الكمين الثالث، والذي فجر خلاله مقاتلو الحزب عبوة بقوة إسرائيلية في محيط البلدة الحدودية.



وقال الحزب في بيان إنّه "بينما كانت قوة للعدو الإسرائيلي تحاول الالتفاف على بلدة يارون، باغتهم مجاهدو المقاومة بِتفجير عبوة خاصة"، مشيرا إلى أنّه "أوقع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

بدوره، أكد الجيش اللبناني أن قوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق لمسافة 400 متر ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.



وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها "حزب الله"، عن اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية منذ إعلان "تل أبيب" بدء عملية عسكرية في جنوب لبنان، فجر الثلاثاء.



8 بيانات لـ"حزب الله" خلال ساعة

وكان "حزب الله" أصدر 8 بيانات بين الساعة الـ5 والـ6 بتوقيت بيروت، أعلن فيها عن عمليات ميدانية نفذها ضد العدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي ما يلي العمليات الـ9 التي نفذها وفق بياناته:

1- استهداف تجمع لقوات العدو بين العديسة ومسكفعام بصاروخ موجه ضد الأفراد وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.‏

2- استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية.

3- استهداف تجمع لقوات العدو بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية

4- تدمير 3 دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس

5- تفجير عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية معادة حاولة التسلل باتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، ما أدى إلى وقوع أفراده بين قتيلٍ وجريح.

6- تفجير عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا قبل أن يتم إمطار الجنود بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية

7- استهداف تجمع لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

8- إطلاق صاروخ أرض-جو على مروحية إسرائيلية في أجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور.