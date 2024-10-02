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لبنان

مندوب لبنان لدى مجلس الامن: لبنان يرفض الحرب ويُريد تطبيق الـ1701

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:52
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قال مندوب لبنان لدى مجلس الامن هادي هاشم: "كل ما ما تقوله إسرائيل عن عمليات عسكرية محدودة هو غير صحيح فالأضرار كبيرة في صفوف المدنيين". 
 
وأضاف في كلمة له في مجلس الأمن: "في يوم واحد فقط في 23 أيلول قتلت إسرائيل 569 شخصاً من بينهم 50 طفلاً و94 إمرأة".
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وتابع هاشم قائلاً: "إسرائيل تتجاهل القانون الدولي ومناشدات مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن "ما يحدث اليوم من قتل وتهجير وتدمير لا يُمكن السكوت عنه وتجاهله". 
 
وأكد أن "ما يجمع عليه الجميع أن مواجهة المحتلّ مقاومة". 
 
وتابع قائلاً: "لبنان يرفض الحرب ويُريد تطبيق الـ1701 ونشر الجيش لمؤازرة اليونيفيل"، مضيفاً أن "لبنان وافق على المبادرة الاميركية - الفرنسية التي وافقت عليها إسرائيل وعادت ونسفتها". 
 
وقال: "لبنان يواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة وهو بحاجة لمساعدات إنسانية"، مضيفا أن "تاريخنا مع إسرائيل تخلله إجتياحات متعددة وكل هذه الاجتياحات انتهت باندحار إسرائيل وبتراجعها". 
 
وختم بالقول: "لبنان يستحق الحياة".
 
 
 
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