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لبنان

لجنة الطوارئ تصدر تقريراً جديداً عن الوضع الراهن.. هذا ما كشفته الأرقام

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:59
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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 8 حول الوضع الراهن.
 
 
وجاء فيه:

" سجل في اليومين الأخيرين حوالى 134 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي إلى 8704 غارة.
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تم تسجيل 55 شهيداً و156 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 1928 شهيداً و9290 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 867 مركزاً لاستقبال النازحين منها 643 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.لتاريخه تم تسجيل 160200 نازحاً في مراكز الايواء.

إرتفع عدد النازحين الإجمالي إلى ما يقارب 1200000 نازح انتقل معظمهم إلى منازلهم في مناطق أخرى أو للإقامة مع ذويهم أو في فنادق ومنازل مؤجرة إضافة إلى آخرين سافروا جواً أو عبروا إلى سوريا.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

من تاريخ 23 لغاية 30 أيلول سجّل الامن العام عبور 234023 سورياً و76269 لبنانياً إلى الأراضي السورية.

أطلقت الحكومة اللبنانية مع منظمات الأمم المتحدة في لبنان "النداء الإنساني" لطلب الدعم في تأمين الاحتياجات ومواد الإغاثة للنازحين حيث قدّرت الحاجة بمبلغ 425 مليون دولار".
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