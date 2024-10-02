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لبنان

اليكم ما قام به عناصر الدفاع المدني اليوم

Lebanon 24
02-10-2024 | 14:02
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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، مهمات عناصر المديرية المنفذة منذ الساعة ٨،٠٠ من صباح اليوم الأربعاء بتاريخ ٢-١٠-٢٠٢٤ ولغاية الساعة.
 
 
وجاء في البيان:
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 ضاحية بيروت الجنوبية : 
- اطفاء النيران التي اندلعت داخل مستودع في دائرة الأبنية الستة المهدمة قرب مجمع الصادق في محلة الأجنحة الخمسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات ليلاً
- اطفاء الحرائق اثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الرويس وحي الاميركان ليلا 
- اخماد حريق مستودع في حي الاميركان 
- اخلاء المواطنين المحتجزين داخل المبنى المستهدف في العمروسية- الشويفات بواسطة السلم الآلي وإنقاذ مواطنة مسنة 
- إخماد النيران داخل المبنى المستهدف في العمروسية وتنفيذ عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل والتي أسفرت عن انتشال جثمان شهيد. 
- اطفاء حريق محل في محلة الرويس خلف مجمع سيد الشهداء 
- إخماد حريق شقة في حارة حريك 

قضاء صور : 
إطفاء:
- إخماد حريق منزل بالقرب من مستشفى حرام واخر في محلة المساكن الشعبية وثالث في البرغلية (ارضي وطابق اول) 
- إخماد حريق مطعم
- إخماد حريق أعشاب وأشجار في الصرفند
- كشف على منزل في نيحا جراء غارة إسرائيلية
إسعاف :
- نقل جثامين خمس شهداء
 خدمات عامة :
- حفر مقابر جماعية لدفن جثامين ٥ شهداء في جويا

 محافظة بعلبك:
 إطفاء: 
-منازل عدد ٣
-مستودعات عدد ١
-طاقة شمسية عدد ١
-خزان محروقات عدد ١
-سيارة (شاحنة ) عدد ١ 
-مولد كهرباء عدد ٢ 
-اطارات عدد ١

 البقاع الغربي:
-إخماد حريق مبنى سكني مؤلف من طابقين وامتد ليطال ١٠ سيارات جراء غارة إسرائيلية  في مشغرة

 محافظة النبطية
- نقل ٤ جرحى جراء غارة جوية اسرائيلية استهدفت مدينة النبطية الى مستشفى الحكومي 
- إخماد حريق منزلين وسيارة
- إخماد حريق سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية على طريق بيت ياحون وانتشال جثامين ٣ شهداء

 خدمات عامة :

تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية".
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