اليكم ما قام به عناصر الدفاع المدني اليوم

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، مهمات عناصر المديرية المنفذة منذ الساعة ٨،٠٠ من صباح اليوم الأربعاء بتاريخ ٢-١٠-٢٠٢٤ ولغاية الساعة.

Advertisement

وجاء في البيان:ضاحية بيروت الجنوبية :- اطفاء النيران التي اندلعت داخل مستودع في دائرة الأبنية الستة المهدمة قرب مجمع الصادق في محلة الأجنحة الخمسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات ليلاً- اطفاء الحرائق اثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الرويس وحي الاميركان ليلا- اخماد حريق مستودع في حي الاميركان- اخلاء المواطنين المحتجزين داخل المبنى المستهدف في العمروسية- الشويفات بواسطة السلم الآلي وإنقاذ مواطنة مسنة- إخماد النيران داخل المبنى المستهدف في العمروسية وتنفيذ عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل والتي أسفرت عن انتشال جثمان شهيد.- اطفاء حريق محل في محلة الرويس خلف مجمع سيد الشهداء- إخماد حريق شقة في حارة حريكقضاء صور :إطفاء:- إخماد حريق منزل بالقرب من مستشفى حرام واخر في محلة المساكن الشعبية وثالث في البرغلية (ارضي وطابق اول)- إخماد حريق مطعم- إخماد حريق أعشاب وأشجار في الصرفند- كشف على منزل في نيحا جراء غارة إسرائيليةإسعاف :- نقل جثامين خمس شهداءخدمات عامة :- حفر مقابر جماعية لدفن جثامين ٥ شهداء في جويامحافظة بعلبك:إطفاء:-منازل عدد ٣-مستودعات عدد ١-طاقة شمسية عدد ١-خزان محروقات عدد ١-سيارة (شاحنة ) عدد ١-مولد كهرباء عدد ٢-اطارات عدد ١البقاع الغربي:-إخماد حريق مبنى سكني مؤلف من طابقين وامتد ليطال ١٠ سيارات جراء غارة إسرائيلية في مشغرةمحافظة النبطية- نقل ٤ جرحى جراء غارة جوية اسرائيلية استهدفت مدينة النبطية الى مستشفى الحكومي- إخماد حريق منزلين وسيارة- إخماد حريق سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية على طريق بيت ياحون وانتشال جثامين ٣ شهداءخدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية".