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لبنان

في بنت جبيل.. طائرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية

Lebanon 24
02-10-2024 | 14:42
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أفادت المعلومات بأن طائرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان.
 
وأوضحت المصادر أن الحادثة أسفرت عن سقوط جرحى.
 
 
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