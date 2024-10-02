Advertisement

لبنان

للمصريين في لبنان.. هذا الخبر يهمكم

Lebanon 24
02-10-2024 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1256109-638635023711604949.jpg
Doc-P-1256109-638635023711604949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السفارة المصرية في لبنان، عن تقديمها تسهيلات للمصريين في لبنان الراغبين في العودة إلى مصر في ظل التوتر بين إسرائيل ولبنان.
ودعت السفارة المصرية في لبنان المواطنين المصريين هناك، الذين لا يحملون جواز سفر مصرياً صالحاً لسرعة التوجه إلى السفارة لاستخراج وثيقة سفر، "تسهيلاً للمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن"، على ضوء التطورات الأمنية الحالية التي يشهدها لبنان.
Advertisement
كما طلبت السفارة المصرية أن يقدم المصري صاحب الطلب الأوراق الرسمية المصرية التي تُثبت تمتعه بالجنسية المصرية وتحمل صورته الشخصية ومن بينها: أصل أو صورة جواز السفر المنتهي، أو صورة جواز السفر المفقود، أو بطاقة الرقم القومي، أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو رخصة قيادة مصرية، أو تصريح عمل صادر من السلطات المصرية.

وتشهد الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات كبيرة، اذ شن الطيران الإسرائيلي لغارات مكثفة على الجنوب اللبناني، بالإضافة الى قصفه البقاع ومناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محددة الهدف والدقة" ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان. (روسيا اليوم)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:24 | 2024-10-02
17:40 | 2024-10-02
17:00 | 2024-10-02
16:45 | 2024-10-02
16:36 | 2024-10-02
16:29 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24