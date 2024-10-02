للمصريين في لبنان.. هذا الخبر يهمكم

أعلنت السفارة المصرية في لبنان، عن تقديمها تسهيلات للمصريين في لبنان الراغبين في العودة إلى مصر في ظل التوتر بين إسرائيل ولبنان.

ودعت السفارة المصرية في لبنان المواطنين المصريين هناك، الذين لا يحملون جواز سفر مصرياً صالحاً لسرعة التوجه إلى السفارة لاستخراج وثيقة سفر، "تسهيلاً للمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن"، على ضوء التطورات الأمنية الحالية التي يشهدها لبنان.

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كما طلبت السفارة المصرية أن يقدم المصري صاحب الطلب الأوراق الرسمية المصرية التي تُثبت تمتعه بالجنسية المصرية وتحمل صورته الشخصية ومن بينها: أصل أو صورة جواز السفر المنتهي، أو صورة جواز السفر المفقود، أو بطاقة الرقم القومي، أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو رخصة قيادة مصرية، أو تصريح عمل صادر من السلطات المصرية.



وتشهد الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات كبيرة، اذ شن الطيران الإسرائيلي لغارات مكثفة على الجنوب اللبناني، بالإضافة الى قصفه البقاع ومناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محددة الهدف والدقة" ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان. (روسيا اليوم)