"تفويض كامل".. هكذا يتحرّك بري على صعيد جبهة الجنوب

قالت قناة "الجديد" إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه تفويض كامل بالتعاطي مع الورقة الفرنسية - الأميركية التي تفضي إلى ضرورة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بأسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "البيان الثلاثي الذي صدر عن بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، اليوم الأربعاء، جاء بعد حث الأميركيين والفرنسيين على ضرورة تأييد لبنان القرارات الدولية والورقة الفرنسية".

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وأوضحت القناة أنّ الرئيس بري يقومُ بالجهود اللازمة بالتعاون مع المسؤولين المحليين ممثلاً "حزب الله"، وأضافت: "هناك مصادر أخرى تقول إن الكلمة الآن للميدان خصوصاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريدُ المُضي بالورقة الفرنسية".