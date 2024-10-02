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لبنان

غارات جديدة وقنابل مضيئة.. هذا ما يجري في جنوب لبنان

Lebanon 24
02-10-2024 | 14:48
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استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جديدة مساء اليوم الأربعاء، بلدة تولين من دون تسجيل إصابات، أدت إلى تدمير عدد من المنازل، وفق ما افادت به الوكالة الوطنية للإعلام.
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وبحسب آخر المعلومات، فقد تم إستهداف مركزا لكشافة الرسالة الإسلامية ومركز البلدية وحسينية الزهراء، وقُطعت طرقات داخلية عدة.
 
إلى ذلك، استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في مدينة بنت جبيل، فيما ألقت قوات العدو القنابل المضيئة فوق مرجعيون وكفركلا. 
 
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