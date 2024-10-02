غارات جديدة وقنابل مضيئة.. هذا ما يجري في جنوب لبنان

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استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جديدة مساء اليوم الأربعاء، بلدة تولين من دون تسجيل إصابات، أدت إلى تدمير عدد من المنازل، وفق ما افادت به الوكالة الوطنية للإعلام.وبحسب آخر المعلومات، فقد تم إستهداف مركزا لكشافة الرسالة الإسلامية ومركز البلدية وحسينية الزهراء، وقُطعت طرقات داخلية عدة.