Advertisement

لبنان

مجلس التعاون الخليجي: نقف مع لبنان في هذه المرحلة

Lebanon 24
02-10-2024 | 15:33
A-
A+
Doc-P-1256134-638635054165973117.png
Doc-P-1256134-638635054165973117.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الطارئ على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف في لبنان.
 
وأعرب المجلس عن دعمه للبنان في هذه المرحلة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف.
Advertisement
 
وشدد المجلس على أهمية استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما أكد المجلس على دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:24 | 2024-10-02
17:40 | 2024-10-02
17:00 | 2024-10-02
16:45 | 2024-10-02
16:36 | 2024-10-02
16:29 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24