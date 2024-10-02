مجلس التعاون الخليجي: نقف مع لبنان في هذه المرحلة

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الطارئ على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف في لبنان.

وأعرب المجلس عن دعمه للبنان في هذه المرحلة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف.

Advertisement

وشدد المجلس على أهمية استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



كما أكد المجلس على دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.