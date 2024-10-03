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لبنان
أين المجتمع المدني؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-10-2024
|
01:30
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افادت مصادر مطلعة ان المبادرات الفردية التي تأسست لمساعدة النازحين اللبنانيين من الجنوب والبقاع كبيرة جدا وتنافس المبادرات الحزبية في اكثر من منطقة لبنانية استقبلت موجات النزوح..
وبحسب المصادر فإن ملاحظات عديدة ومتقاطعة تقول بأن المجتمع المدني غائب بشكل كامل عن مساعدة النازحين او دعم المبادرات الحزبية او الفردية، وهذا ما بدأ يؤدي الى انزعاج كبير.
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وتضيف المصادر ساخرة ان بعض الجمعيات تقوم بمبادرات لنقل الطعام الى الحيوانات الشاردة في الجنوب في لحظة الحرب، لكن مساعدة النازحين اللبنانيين امر غائب بالكامل عن اهتماماتها .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
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