Advertisement

لبنان

أين المجتمع المدني؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-10-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1256288-638635409110054932.jpg
Doc-P-1256288-638635409110054932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت مصادر مطلعة ان المبادرات الفردية التي تأسست لمساعدة النازحين اللبنانيين من الجنوب والبقاع كبيرة جدا وتنافس المبادرات الحزبية في اكثر من منطقة لبنانية استقبلت موجات النزوح..
وبحسب المصادر فإن ملاحظات عديدة ومتقاطعة تقول بأن المجتمع المدني غائب بشكل كامل عن مساعدة النازحين او دعم المبادرات الحزبية او الفردية، وهذا ما بدأ يؤدي الى انزعاج كبير.
Advertisement
وتضيف المصادر ساخرة ان بعض الجمعيات تقوم بمبادرات لنقل الطعام الى الحيوانات الشاردة في الجنوب في لحظة الحرب، لكن مساعدة النازحين اللبنانيين امر غائب بالكامل عن اهتماماتها  .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2024-10-03
06:34 | 2024-10-03
06:32 | 2024-10-03
06:24 | 2024-10-03
06:15 | 2024-10-03
06:07 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24