صباح حزين في أرنون.. غارة إسرائيلة توقع شهداء وجرحى

أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة أرنون الجنوبية، صباح اليوم الخميس.



وحسب المعلومات، فقد أدى هذا الإستهداف إلى سقوط 3 شهداء و4 جرحى.

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