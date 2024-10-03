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لبنان

صباح حزين في أرنون.. غارة إسرائيلة توقع شهداء وجرحى

Lebanon 24
03-10-2024 | 01:50
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة أرنون الجنوبية، صباح اليوم الخميس.

وحسب المعلومات، فقد أدى هذا الإستهداف إلى سقوط 3 شهداء و4 جرحى.
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