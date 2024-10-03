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لبنان
سلام زار سفيرة الاتحاد الأوروبي: مستمرون في دعم لبنان وشعبه
Lebanon 24
03-10-2024
|
04:14
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استكمل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، جولاته على الديبلوماسيين بزيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، في إطار التحرك تجاه الدول العربية والأجنبية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة للوقوف على معطياتهم وتقديم الدعم على الصعد كافة حيث أمكن في ظل العدوان المستمر.
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شرح الوزير سلام للسفيرة دو وال الوضع العام في البلد، بخاصة "ضرورة تأمين مساعدات إنسانية وتوفير أماكن لائقة للأهالي الذين تتعرض مناطقهم لاعتداءات إسرائيلية وتلبية احتياجاتهم اليومية"، وطلب "المساعدة في دعم أماكن الإيواء التي فتحت أبوابها لاستقبالهم وتجهيزها، مثل المدارس والمباني، ولا سيما فندق "كواليتي إن" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، الذي يقع على مساحة مليون متر مربع ويخدم الأهالي النازحين".
بدورها، شكرت السفيرة دو وال للوزير سلام زيارته، وأكدت "وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدولة والشعب اللبناني"، وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي لم يتوقف عن بذل جهوده لدعم لبنان".
شكر الوزير سلام للسفيرة "الجهود التي يبذلها الاتحاد في سبيل دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة، وبخاصة مساهمتهم الكبيرة في تأمين جزء كبير من المبلغ الذي وافق عليه مجلس الوزراء من الدول المانحة البالغ 200 مليون دولار حتى الآن".
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