الطقس غدا قليل الغيوم... والحرارة فوق معدلاتها جبلا وداخلا

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من هذا اليوم الخميس مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة.الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية .السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.الأحد: غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 32 درجة.-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا، شمالية شرقية ليلا ، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و70%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج (ارتفاع الموج بين 0.5 و1 متر)، حرارة سطح الماء: 27 درجة.-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 6,33-ساعة غروب الشمس: 18,21