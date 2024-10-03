Advertisement

لبنان

الطقس غدا قليل الغيوم... والحرارة فوق معدلاتها جبلا وداخلا

Lebanon 24
03-10-2024 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1256369-638635518972834745.jpg
Doc-P-1256369-638635518972834745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من هذا اليوم الخميس مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة.

الجمعة:  قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية .

السبت:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

الأحد:  غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا، شمالية شرقية ليلا ، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و70%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج (ارتفاع الموج بين 0.5 و1 متر)، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس: 18,21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2024-10-03
06:37 | 2024-10-03
06:34 | 2024-10-03
06:32 | 2024-10-03
06:24 | 2024-10-03
06:15 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24