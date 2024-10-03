أعلن حزب الله في بيان عن عمليتين جديدتين نفذهما بصليات صاروخية، اليوم الخميس.

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وقال الحزب في بيان أنّه رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.وفي بيان آخر أعلن أنّه استهدف صباح اليوم تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية.