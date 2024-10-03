ياسين من دار الفتوى: بحاجة جدا الى حكمة المفتي في هذا الوقت الحرج

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، يرافقه هشام طبارة وربيع دندشلي.اثر اللقاء قال ياسين: "تشرفت بزيارة سماحته وهذه الدار الكريمة الجامعة، ووضعته في أجواء الواقع الإنساني الذي نمر به نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتهجير الكبير الذي تعرض له أهالينا في المناطق اللبنانية، في الجنوب وبعلبك والبقاع والضاحية، والاستيعاب الذي تقوم به بيروت لعشرات بل مئات الآلاف، والعمل الذي تقوم به لجنة الطوارئ الحكومية منذ اليوم الأول لهذا العدوان. وتحدثنا عن بعض الأمور الملحة مثل استيعاب الناس في مراكز الإيواء، طريقة تنظيم وتوزيع المساعدات، واستمعت إلى الكثير من التوصيات والكثير من حكمته في هذا الوقت الحرج والذي نحن بحاجتها جدا".تابع: "بحثنا ايضا في الخطوات التي يجب القيام بها في الفترة المقبلة في ما يتعلق بالتضامن الوطني بين كل الفئات اللبنانية في هذه الفترة الحرجة والصعبة، كما تحدثنا عن التعاون مع مؤسسات دار الفتوى، هذه المؤسسات القيمة، والتي تقدم الخير لجميع اللبنانيين، وإن شاء الله سنبقى على تواصل دائم".