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لبنان

حبشي: لمراعاة حاجة الطلاب في المناطق الآمنة نسبيا لاستكمال عامهم الدراسي

Lebanon 24
03-10-2024 | 05:53
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي على منصة "إكس": "لبنان في حال حرب ولتاريخه لم تصدر حكومة تصريف الأعمال فيه وفق المرسوم الإشتراعي الرقم ٥٢ تاريخ ٥/ ٨/ ١٩٦٧، حال الطوارئ، لكنهم يعيبون على المدارس الخاصة فتح أبوابها في حين ان كل القطاعات الأخرى عاملة، بناء عليه نطلب، حرصًا على المواطن اللبناني ومستقبل الأجيال، الآتي:
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- تحمل الدولة مسؤوليتها لجهة تأمين التعليم للطلاب النازحين مواكبة لحال الحرب وضمن خطة متكاملة.

- مراعاة حاجة الطلاب في المناطق الآمنة نسبيا لاستكمال عامهم مع ترك القرار لإدارة المدرسة مراعاة لخصوصية كل منها.

- عدم التذرع بالفوضى والعجز إزاء عدم الارتقاء إلى القدرة على القرار لأنه حتى طوال الحرب الداخلية استمر التعليم حينها".
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