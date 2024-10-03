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لبنان

إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة سعسع

Lebanon 24
03-10-2024 | 05:52
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أفاد "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف تجمعات لقوات العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة سعسع بصلية صاروخية".
 
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