حمية: معبر المصنع مدني وكل شي يمرّ عبره خاضع للرقابة

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شدد وزير الأشغال العامة والنقبل علي حمية على أن معبر المصنع مدني وكل شي يمرّ عبره خاضع للأجهزة الرقابية الأمنية والإدراية اللبنانية من الأمن العام الى الجمارك الى الجيش.ولفت في اتصال مع الـLBCI، الى أن المعابر البرية والجوية والبحرية تخضع للقوانين اللبنانية، قائلا: "في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، هناك جمارك وأمن عام وجيش ومخابرات".يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي كان قد اتهم "حزب الله" بتهريب الأسلحة من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي.