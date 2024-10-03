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لبنان

بيان مهمّ من "الضمان" بشأن إعطاء المستشفيات سلفاً مالية.. إطلعوا عليه

Lebanon 24
03-10-2024 | 06:37
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "نظرا للأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي يتسبب باستشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين العزل، وحيث أن القطاع الصحي وبخاصة الإستشفائي منه، يجب أن يكون على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى وقد أثبت ذلك مشكورا في الأسابيع القليلة الماضية".
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وأضاف: "وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 المتخذ في الجلسة رقم 1066 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 1/109 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي  مذكرة إعلامية بتاريخ 3/10/2024 حملت الرقم 768 قضى بموجبها  إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة لكل منها، وفقا لآليات وموجبات محددة في متن هذه المذكرة".

وتابع البيان: "وبهذه المناسبة، يدعو الدكتور كركي كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق للإسراع في تقديم المعاملات وفق جداول شهرية فصلت دقائق تقديمها من خلال نص المذكرة المذكورة أعلاه.  ويشدد المدير العام على ضرورة التزام كافة المستشفيات بالتعرفات الجديدة التي حددتها إدارة الصندوق وفي حال امتناع أي مستشفى عن قبول كافة المضمونين أو في حال مخالفته الأنظمة المرعية التطبيق  لاسيما التعرفات، سوف تتخذ الإدارة بحقّه التدابير النظامية الرادعة واللازمة ومن بينها وقف إعطاء السلفات وفسخ التعاقد مع الصندوق عند الإقتضاء".

وأمل المدير العام أن تتلقف المستشفيات والأطباء وسائر الأجهزة الطبية والتمريضية هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لتمرير هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ  لبنان". 
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