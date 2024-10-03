إستشهاد عسكري.. العدوّ استهدف الجيش والصليب الأحمر في الطيبة

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

استشهد أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدوّ الإسرائيلي وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر في بلدة الطيبة- مرجعيون.