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لبنان

إستشهاد عسكري.. العدوّ استهدف الجيش والصليب الأحمر في الطيبة

Lebanon 24
03-10-2024 | 06:42
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:
 
استشهد أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدوّ الإسرائيلي وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر في بلدة الطيبة- مرجعيون.
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