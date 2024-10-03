مرّة جديدة... "حزب الله" يُفجّر عبوة بجنود إسرائيليين

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، فجّر مجاهدو "المقاومة الإسلامية عبوة سجيل بالقوة المتقدمة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

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