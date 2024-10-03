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لبنان
مرّة جديدة... "حزب الله" يُفجّر عبوة بجنود إسرائيليين
Lebanon 24
03-10-2024
|
08:17
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، فجّر مجاهدو "المقاومة الإسلامية عبوة سجيل بالقوة المتقدمة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
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