Advertisement

لبنان

"حزب الله" استهدف دبابة "ميركافا" إسرائيليّة

Lebanon 24
03-10-2024 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1256497-638635674895443268.jpg
Doc-P-1256497-638635674895443268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف دبابة "ميركافا" في مستعمرة نطوعة بصاروخ موجّه".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمليّة لافتة لـ"حزب الله" في بلدة جنوبيّة.. أمطر قوّة إسرائيليّة بالصواريخ ودمّر 3 دبابات "ميركافا"
lebanon 24
03/10/2024 16:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دبابة ميركافا معادية استهدفت اطراف بلدة كفرشوبا
lebanon 24
03/10/2024 16:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من تدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية متوغلة محيط مفترق عدنان أبو طه شرقي مدينة رفح بتفجير عبوة "ثاقب - برميلية" (الميادين)
lebanon 24
03/10/2024 16:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دبابة "ميركافا" إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المباشرة
lebanon 24
03/10/2024 16:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

ميركافا

نطوعة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-10-03
06:31 | 2024-10-03
09:39 | 2024-10-03
09:32 | 2024-10-03
09:21 | 2024-10-03
09:21 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24