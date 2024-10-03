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لبنان
"حزب الله" استهدف دبابة "ميركافا" إسرائيليّة
Lebanon 24
03-10-2024
|
08:50
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف دبابة "ميركافا" في مستعمرة نطوعة بصاروخ موجّه".
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