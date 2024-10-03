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لبنان
كلاس: نضع امكانات الوزارة بتصرف منسق هيئة الطوارئ و الكوارث في مجلس الوزراء
Lebanon 24
03-10-2024
|
09:55
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بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قام وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس يرافقه مسؤول ملف الشباب والرياضة الدكتور ماهر ضناوي بزيارة تفقدية للمنشآت الرياضية في منطقة الشمال حيث عاين المدينة الكشفية في سمار جبيل و اطلع على أقسامها و حاجاتها و الكلفة اللازمة لتشغليها و جعلها صالحة للإستضافة بما يحافظ على كرامة لانسان و توفر الحاجات الأساسية التي تؤمن سلامة العيش في هذه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها لبنان , كما تم الاجتماع مع قيادة موقع الجيش في ثكنة نهرا الشالوحي للتنسيق بعمل المشترك في المدينة الكشفية وعرض المقترحات اللازمة
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بعدها انتقل كلاس يرافقه ضناوي إلى مدينة طرابلس حيث عاين ملعب طرابلس الاولمبي و اطلع على منشآته و أقسامه و القاعات التابعة له و وضع المدرجات و القاعات و الملاعب و المكاتب الإدارية و الماء و الكهرباء و الإنارة ، ومن ثم انتقل إلى زيارة القاعة الـرياضية في المينا ، التي تعتبر ايقونة الملاعب الرياضية و أعطى توجيهاته بوجوب الحفاظ على مستواها الفني و دعم تقدمها .
و في تصريح له من طرابلس وجَّه الوزير كلاس نداء إلى الاتحادات و الأندية الرياضية و الجمعيات الكشفية لبذل قصارى جهودها للتضامن مع اهلنا و تقديم كل ما يمكن لتعزيز روحية التضامن اللبناني و الروح الرياضية و الكشفية. ووضع كلاس امكانات الوزارة بتصرف منسق هيئة الطوارئ و الكوارث في مجلس الوزراء الوزير ناصر ياسين، خدمة لمخطط الهيئة و عملها الاغاثي
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