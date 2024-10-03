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لبنان

حجار: بدون رؤية لادارة مراكز استضافة النازحين فالضيافة ستنقلب الى نقمة

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:10
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زار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار سرايا البترون حيث شكر "منطقة البترون وكل مناطق لبنان التي فتحت ابوابها بهذه اللحظة العسيرة"، وقال: "لقد تخطينا الـ ١٢٠٠٠٠٠ نازح لبناني ولدينا نزوح على المستوى اللبناني اكثر من ٣٣% من اللبنانيين".
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وتطرق الى ديناميكية الاستضافة، فقال: "نحن نعمل كلنا بروح واحدة خاصة ان الاوضاع صعبة وما زلنا في لحظة الحماس والامور تتطلب دراية وفهما وترويا وحكمة. بداية نفتح بيت، مدرسة، مركزا سياحيا، ولكن مع الوقت ان لم يكن لدينا رؤية لادارة هذه المراكز التي نستضيف فيها النازحين فسوف تنقلب الضيافة الى نقمة" .
 
اضاف: "نطلب من المجتمع المستضيف ان نخرج الى العمل المهني والتعاون العميق، ولذلك وجدت وزارتا الشؤون والتربية أننا اذا لم نستطع تنظيم مراكز الاستضافة فسوف نصل الى حالة من الصراع وإدارته وكل امن لبنان سوف يتغير".

وتابع: "نشكر الجميع على الخطوة المميزة، وانا هنا لاقول اننا بحاجة الى ادارة حكيمة ورشيدة، ادارة تتعاون كاختصاص، خاصة ان الموضوع لا يدار فقط بالامن ويجب مساعدة الامن بالتربية والشؤون الاجتماعية لانها مسؤولية كبيرة". 

وعن فتح مراكز الايواء، قال حجار: "الاستجابة قليلة مقارنة بالواقع الصعب، ونحن همنا في اللحظات الاولى، تأمين متطلبات الايواء وبعد فترة سيصبح لدينا هموم اخرى من ادارة العنف والمشاكل وحماية الأطفال وقضايا اخرى." 

واردف: "انا هنا اليوم لاقول هذا الكلام ونستطيع ان نكون ادارة جيدة لمراكز الايواء، وعند مواجهة صعوبات لا نستطيع معالجتها يجب ان نتعاون مع الوزارة المختصة، خاصة ان الشؤون ترفع تقاريرها وهذه التقارير ستساعد على حلحلة المشاكل الصحية والتربوية من حماية وغيرها".

وشكر "اليونيسف على دعمها بتوزيع حاجات للنازحين في البترون اليوم" .
 
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