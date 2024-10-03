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لبنان

العدو يكثف غاراته... هذا ما استهدفه في الساعات القليلة الماضية

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:02
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يواصل العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، استهدافه للقرى والبلدات والأحياء في الجنوب وبعلبك والنبطية والضاحية الجنوبية لبيروت.


وقد تجددت الغارات المعادية بشكل عنيف جداً، مساء اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث اغار على حي السلم. وكان قد استهدف العدو في وقت سابق اليوم شقة في منطقة الشياح.
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وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو شن غارات عدة على بعلبك الهرمل، دورس، بوادي، سرعين، النبي شيت وفلاوى.

ايضاً، نفّذ العدو سلسلة غارات جوية مستهدفا مجرى نهر الليطاني لجهة زوطر الشرقية وعند اطراف بلدة يحمر الشقيف.
 
كما اغار الطيران المعادي على مدينة بنت جبيل.
 
كذلك، استهدف الطيران المعادي على جرد بلدة نبحا. فيما تشهد أجواء قرى مقنة، يونين، شعت، ورسم الحدث تحليقاً لمسيرات معادية.
 
كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة بين بلدتي تمنين الفوقا وتمنين التحتا.
 
في مرجعيون، شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت وادي السلوقي ووادي الحجير.

وعلم ان سلسلة غارات إستهدفت الطريق العام في بلدة شقرا كما افيد بوقوع إصابات.
 
واستهدف العدو أيضا منطقة الخيام بغارة، كما قصف بمدفعيته كفركلا وسهل مرجعيون.
 
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