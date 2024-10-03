الابيض يتسلم غداً شحنة مساعدات طبية

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يتسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض، يوم غد عند العاشرة صباحاً في مطار بيروت، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر ابو بكر وممثل المفوضية السامية ايفو فرايجسن.