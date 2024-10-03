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لبنان
هاليفي: ستتواصل الضربات القوية على حزب الله
Lebanon 24
03-10-2024
|
16:41
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تعهد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، اليوم الخميس، بمواصلة استهداف مواقع حزب الله في أنحاء لبنان. مشيرا إلى أنه لن يسمح للحزب بترسيخ حضوره مجددا في معاقله.
وقال هاليفي في بيان: "لن نسمح لحزب الله بترسيخ حضوره في هذه المناطق مستقبلا".
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وأضاف "ستتواصل الضربات القوية على حزب الله في كافة المناطق، في بيروت وفي سهل البقاع وجنوب لبنان".
ويواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في لبنان ويعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية للحزب.
وأعلن الجيش أنه بدأ عملية برية محددة في جنوب لبنان تستهدف حزب الله رغم الدعوات الدولية إلى التهدئة.
وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات حزب الله من لبنان، والتي شنها بالتزامن مع حرب غزة.
وتؤكد السلطات اللبنانية أن أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية وقتل نحو ألفين منذ بدء هذه الهجوم على لبنان على مدى العام المنصرم أغلبهم في الأسبوعين الماضيين. (سكاي نيوز)
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