Advertisement

لبنان

هاليفي: ستتواصل الضربات القوية على حزب الله

Lebanon 24
03-10-2024 | 16:41
A-
A+
Doc-P-1256740-638635961537789384.png
Doc-P-1256740-638635961537789384.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعهد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، اليوم الخميس، بمواصلة استهداف مواقع حزب الله في أنحاء لبنان. مشيرا إلى أنه لن يسمح للحزب بترسيخ حضوره مجددا في معاقله.

وقال هاليفي في بيان: "لن نسمح لحزب الله بترسيخ حضوره في هذه المناطق مستقبلا".
Advertisement

وأضاف "ستتواصل الضربات القوية على حزب الله في كافة المناطق، في بيروت وفي سهل البقاع وجنوب لبنان".

ويواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في لبنان ويعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية للحزب.

وأعلن الجيش أنه بدأ عملية برية محددة في جنوب لبنان تستهدف حزب الله رغم الدعوات الدولية إلى التهدئة.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات حزب الله من لبنان، والتي شنها بالتزامن مع حرب غزة.

وتؤكد السلطات اللبنانية أن أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية وقتل نحو ألفين منذ بدء هذه الهجوم على لبنان على مدى العام المنصرم أغلبهم في الأسبوعين الماضيين. (سكاي نيوز) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2024-10-03
16:58 | 2024-10-03
16:46 | 2024-10-03
16:30 | 2024-10-03
16:10 | 2024-10-03
16:01 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24