3 نقاط بين جعجع وبو فاعور

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اعتبرت مصادر في حزب "القوات اللبنانية" ان الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحزب سمير جعجع والنائب وائل بو فاعور شمل خلفيات "اللقاء الثلاثي" الذي عقد في عين التينة واسبابه، اضافة الى خارطة الطريق السياسية التي تحاكي متطلبات المجتمع الدولي من وقف لاطلاق النار وتطبيق القرار 1701 ونشر الجيش عند الحدود.وفي موضوع رئاسة الجمهورية، لفتت المصادر الى انه بتنا اليوم امام امكانية حقيقية لفتح الطريق امام انتخاب رئيس للجمهورية خصوصاً بعدما تمت ازالة كل العقبات.