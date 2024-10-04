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لبنان

3 نقاط بين جعجع وبو فاعور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-10-2024 | 02:45
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اعتبرت مصادر في حزب "القوات اللبنانية" ان الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحزب سمير جعجع والنائب وائل بو فاعور شمل خلفيات "اللقاء الثلاثي" الذي عقد في عين التينة واسبابه، اضافة الى خارطة الطريق السياسية التي تحاكي متطلبات المجتمع الدولي من وقف لاطلاق النار وتطبيق القرار 1701 ونشر الجيش عند الحدود.
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وفي موضوع رئاسة الجمهورية، لفتت المصادر الى انه بتنا اليوم امام امكانية حقيقية لفتح الطريق امام انتخاب رئيس للجمهورية خصوصاً بعدما تمت ازالة كل العقبات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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