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لبنان

الابيض يتسلم شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية

Lebanon 24
04-10-2024 | 03:54
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يتسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في هذه الاثناء  في مطار رفيق الحريري الدولي المطار، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  في حضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر ابو بكر وممثل المفوضية السامية ايفو فرايجسن.
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