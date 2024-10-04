Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان: آمل ان يحمل وزير الخارجية الايراني مهمة وقف اطلاق النار

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1256955-638636387813704462.jpeg
Doc-P-1256955-638636387813704462.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "نأمل ان يكون وزير الخارجية الايراني حاملاً معه مهمة وقف اطلاق النار، واطلاق يد الجيش، وحصر السلاح بيده والقرار بيد الدولة، اي تطبيق القرار الدولي  ١٧٠١ تطبيقاً دقيقاً وكاملاً بمندرجاته كافة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان يعيش نكبة كبرى... سليمان: التحييد اهم من وقف اطلاق النار موقت
lebanon 24
04/10/2024 12:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني عبّر خلال لقائه الرئيس ميقاتي عن حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
04/10/2024 12:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق النار في المكسيك يسفر عن مصرع مصريين.. والخارجية المصرية تصدر بيانا
lebanon 24
04/10/2024 12:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إن كان حزب الله أعرب لطرف داخلي عن موافقته على مقترح وقف النار فهذه الموافقة لم تصلنا
lebanon 24
04/10/2024 12:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24

سليمان:

الخارجية

الايراني

اطلاق

النار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:22 | 2024-10-04
05:47 | 2024-10-04
05:38 | 2024-10-04
05:35 | 2024-10-04
05:31 | 2024-10-04
05:24 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24