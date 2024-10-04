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لبنان
الرئيس سليمان: آمل ان يحمل وزير الخارجية الايراني مهمة وقف اطلاق النار
Lebanon 24
04-10-2024
|
04:36
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "نأمل ان يكون وزير الخارجية الايراني حاملاً معه مهمة وقف اطلاق النار، واطلاق يد الجيش، وحصر السلاح بيده والقرار بيد الدولة، اي تطبيق القرار الدولي ١٧٠١ تطبيقاً دقيقاً وكاملاً بمندرجاته كافة".
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