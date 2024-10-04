نصر الله دُفن "مؤقتا كوديعة" في مكان سري.. وكالة فرنسية تكشف

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كشف مصدر مقرب من حزب الله اليوم الجمعة، أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، دُفن "موقتا كوديعة" في مكان "سري".وقال مصدر مقرّب من الحزب، لوكالة فرانس برس إن الأمين العام السيد حسن نصر الله الذي استشهد بغارات إسرائيلية قبل أسبوع، دُفن "موقتا كوديعة"، بسبب صعوبة تشييعه شعبيا نتيجة "التهديدات الإسرائيلية".وقال المصدر متحفظا عن كشف هويته "دُفن نصر الله بشكل موقت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري"، وذلك "خشية من تهديدات اسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه"، بحسب فرانس برس.يشار إلى أن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية على موقع تواجد نصر الله وأسقطت ما يقدر بـ80 طناً من القنابل على الموقع، مما أدى إلى استشهاده نصر الله وكبار قيادات الحزب.(أ.ف.ب)