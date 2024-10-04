Advertisement

لبنان

نصر الله دُفن "مؤقتا كوديعة" في مكان سري.. وكالة فرنسية تكشف

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1256969-638636398883124450.jpg
Doc-P-1256969-638636398883124450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر مقرب من حزب الله اليوم الجمعة، أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، دُفن "موقتا كوديعة" في مكان "سري".

وقال مصدر مقرّب من الحزب، لوكالة فرانس برس إن الأمين العام السيد حسن نصر الله الذي استشهد بغارات إسرائيلية قبل أسبوع، دُفن "موقتا كوديعة"، بسبب صعوبة تشييعه شعبيا نتيجة "التهديدات الإسرائيلية".
Advertisement

وقال المصدر متحفظا عن كشف هويته "دُفن نصر الله بشكل موقت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري"، وذلك "خشية من تهديدات اسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه"، بحسب فرانس برس.

يشار إلى أن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية على موقع تواجد نصر الله وأسقطت ما يقدر بـ80 طناً من القنابل على الموقع، مما أدى إلى استشهاده نصر الله وكبار قيادات الحزب.(أ.ف.ب)




لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:22 | 2024-10-04
05:55 | 2024-10-04
05:47 | 2024-10-04
05:38 | 2024-10-04
05:35 | 2024-10-04
05:31 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24