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لبنان

قتلى وجرحى.. "حزب الله" استهدف آليات وجنود العدوّ الإسرائيليّ في سهل مارون الراس

Lebanon 24
04-10-2024 | 05:24
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏قوة ‏لآليات وجنود العدوّ الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقع فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".‏ 
 
 
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كما أفاد "الحزب" في بيان آخر أنّه "استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة".‏ 
 
 
 

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