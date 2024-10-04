قتلى وجرحى.. "حزب الله" استهدف آليات وجنود العدوّ الإسرائيليّ في سهل مارون الراس

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏قوة ‏لآليات وجنود العدوّ الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقع فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".‏

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كما أفاد "الحزب" في بيان آخر أنّه "استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة".‏