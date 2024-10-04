بالأسماء: 4 مستشفيات في الجنوب أصبحت خارج الخدمة!

أصبحت 4 مستشفيات في الجنوب خارج الخدمة، وهي: مستشفيات "مرجعيون الحكومي" و"ميس الجبل الحكومي" و"بنت جبيل الحكومي"، و"صلاح غندور"، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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