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لبنان

بالأسماء: 4 مستشفيات في الجنوب أصبحت خارج الخدمة!

Lebanon 24
04-10-2024 | 10:40
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أصبحت 4 مستشفيات في الجنوب خارج الخدمة، وهي: مستشفيات "مرجعيون الحكومي" و"ميس الجبل الحكومي" و"بنت جبيل الحكومي"، و"صلاح غندور"، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
 
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مستشفى مرجعيون الحكومي

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