Advertisement

لبنان

مسؤول بارز في "حزب الله" كان برفقة هاشم صفي الدين لحظة إستهداف الضاحية.. هذه هويّته

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1257150-638636630829996730.jpg
Doc-P-1257150-638636630829996730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول إسرائيليّ لموقع "أكسيوس" الأميركيّ، إنّه "بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدین، يُعتقد أن رئيس إستخبارات "الحزب" حسين هزيمة المعروف باسم "مرتضى" كان أيضًا في الملجأ الذي استهدفه الجيش الإسرائيليّ" منتصف ليل أمس في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2024-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:02 | 2024-10-04
14:58 | 2024-10-04
14:54 | 2024-10-04
14:49 | 2024-10-04
14:38 | 2024-10-04
14:23 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24