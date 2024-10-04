مسؤول بارز في "حزب الله" كان برفقة هاشم صفي الدين لحظة إستهداف الضاحية.. هذه هويّته

قال مسؤول إسرائيليّ لموقع "أكسيوس" الأميركيّ، إنّه "بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدین، يُعتقد أن رئيس إستخبارات "الحزب" حسين هزيمة المعروف باسم "مرتضى" كان أيضًا في الملجأ الذي استهدفه الجيش الإسرائيليّ" منتصف ليل أمس في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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