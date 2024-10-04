كلام للسفير الإيراني في لبنان عن مصير المنطقة.. هذا ما فيه

رأى السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، أن رحلة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى لبنان رحلة شجاعة وقوية، وستكون لها آثار إقليمية مهمة.



Advertisement وقال السفير أماني: "لقد أظهرت إيران دائماً أنها ستبقى مع لبنان في المواقف الصعبة"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح أبداً بتغيير مصير المنطقة من قِبل أميركا والكيان الصهيوني غير الشرعي".