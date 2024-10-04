Advertisement

لبنان

كلام للسفير الإيراني في لبنان عن مصير المنطقة.. هذا ما فيه

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1257156-638636639207423309.png
Doc-P-1257156-638636639207423309.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، أن رحلة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى لبنان رحلة شجاعة وقوية، وستكون لها آثار إقليمية مهمة.
 
وقال السفير أماني: "لقد أظهرت إيران دائماً أنها ستبقى مع لبنان في المواقف الصعبة"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح أبداً بتغيير مصير المنطقة من قِبل أميركا والكيان الصهيوني غير الشرعي".
Advertisement
 
 
وأضاف: "المستقبل ستحدده دول المنطقة، وعلى رأسها جبهة المقاومة".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2024-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:02 | 2024-10-04
14:58 | 2024-10-04
14:54 | 2024-10-04
14:49 | 2024-10-04
14:38 | 2024-10-04
14:23 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24