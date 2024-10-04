بعد تقرير تلفزيونيّ عن زيارة بكركي.. بيانٌ من المكتب الإعلاميّ لميقاتي

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الآتي:

"ورد في تقرير ضمن نشرة الأخبار المسائية لمحطة الـMTV ان دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حمل الى صاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس اقتراحين لحل الازمة الرئاسية.

Advertisement

ان ما ورد في التقرير عار من الصحة جملة وتفصيلا، والزيارة تندرج في إطار التشاور مع صاحب الغبطة، وليس دور رئيس الحكومة أن يملي على غبطته أو السادة النواب ما يجب القيام به. كذلك، فإنّ تصريح دولة الرئيس بعد الزيارة كان واضحا في التأكيد انه أطلع غبطتَه على ما تمّ التوافقُ عليه في لقاءِ عين التينة مع دولةِ الرئيس نبيه بري ومعالي وليد بيك جنبلاط على إلحاحيةِ القيام بما يمليهِ علينا جميعًا واجبنُا الوطني وما يحتّمُه الظرفُ الخطيرْ والدقيقْ الذي نمرُّ فيه جميعنا من دون استثناء".