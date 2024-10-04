Advertisement

لبنان

تقرير جديد للجنة الطوارئ بشأن الوضع الراهن.. هذا ما بيّنته آخر الأرقام

Lebanon 24
04-10-2024 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1257227-638636775368469001.jpg
Doc-P-1257227-638636775368469001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وزع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 10 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
 
 
ووفقاً للتقرير: 
Advertisement
 
- خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 153 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي إلى 8967 اعتداء.

- تم تسجيل 37 شهيداً و151 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2011 شهيداً و9535 جريحاً. 

- لتاريخه تم فتح 931 مركزاً لاستقبال النازحين منها 711 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

- لتاريخه تم تسجيل 172100 نازح في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

- وزعت الهيئة العليا للإغاثة 18739 فراش وبطانية على النازحين في مراكز الايواء في مختلف المحافظات إضافة إلى 2464 صندوق مياه للشرب في بيروت بالتعاون مع شركة صنين.

- تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود. 

- من تاريخ 23 أيلول سجّل الامن العام عبور 284408 مواطن سوري و90213 لبنانياً إلى الأراضي السورية.

- خصصت إيطاليا هبة بقيمة 17 مليون يورو لدعم السكان المدنيين المتضررين من الازمة الإنسانية المستمرة في لبنان.

- أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 30 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2024-10-04
17:01 | 2024-10-04
16:58 | 2024-10-04
16:55 | 2024-10-04
16:38 | 2024-10-04
16:29 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24