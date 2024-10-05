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لبنان

استهداف الطواقم الطبية تابع.. 3 شهداء في صديقين

Lebanon 24
05-10-2024 | 02:54
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شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عدة استهدفت الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة صديقين، ما ادى الى استشهاد 3 اشخاص، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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