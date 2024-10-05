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لبنان

إسرائيل تستهدف عناصر لـ "الحزب" داخل مسجد في بنت جبيل

Lebanon 24
05-10-2024 | 03:30
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زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من حزب الله في مسجد بجنوب لبنان.

وفي التفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي ان طائراته استهدفت عناصر من حزب الله في مركز للقيادة داخل مسجد ملاصق لمستشفى صلاح غندور في بنت جبيل بجنوب لبنان، بحسب زعمه.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى ان هؤلاء العناصر استخدموا المقر لتنفيذ وتخطيط هجمات ارهابية ضد القوات الإسرائيلية.

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