إسرائيل تستهدف عناصر لـ "الحزب" داخل مسجد في بنت جبيل

#عاجل هاجمت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية بشكل موجة بدقة وبتوجيه استخباري عناصر لحزب الله الارهابي عملوا داخل مقر قيادة للحزب تم وضعها داخل مسجد بالقرب من مستشفى صلاح غندور حيث استخدم المخربون المقر لتنفيذ وتخطيط هجمات ارهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.… pic.twitter.com/6gUdu5bxYR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 5, 2024
#عاجل هاجمت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية بشكل موجة بدقة وبتوجيه استخباري عناصر لحزب الله الارهابي عملوا داخل مقر قيادة للحزب تم وضعها داخل مسجد بالقرب من مستشفى صلاح غندور حيث استخدم المخربون المقر لتنفيذ وتخطيط هجمات ارهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.… pic.twitter.com/6gUdu5bxYR