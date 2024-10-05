إسرائيل تستهدف عناصر لـ "الحزب" داخل مسجد في بنت جبيل

#عاجل هاجمت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية بشكل موجة بدقة وبتوجيه استخباري عناصر لحزب الله الارهابي عملوا داخل مقر قيادة للحزب تم وضعها داخل مسجد بالقرب من مستشفى صلاح غندور حيث استخدم المخربون المقر لتنفيذ وتخطيط هجمات ارهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.… pic.twitter.com/6gUdu5bxYR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 5, 2024 Advertisement

زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من حزب الله في مسجد بجنوب لبنان.وفي التفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي ان طائراته استهدفت عناصر من حزب الله في مركز للقيادة داخل مسجد ملاصق لمستشفى صلاح غندور في بنت جبيل بجنوب لبنان، بحسب زعمه.ولفت الجيش الإسرائيلي إلى ان هؤلاء العناصر استخدموا المقر لتنفيذ وتخطيط هجمات ارهابية ضد القوات الإسرائيلية.