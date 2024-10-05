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لبنان

حصيلة خسائر حزب الله منذ بدء عملية التوغل البري.. بحسب الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
05-10-2024 | 06:11
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، ان أكثر من 400 عنصر من حزب الله تم استهدافهم من البر والجو منذ بدء عملية التوغل البري الإسرائيلي.

وكثفت إسرائيل منذ منتصف أيلول ضرباتها ضد حزب الله الذي كان قد فتح جبهة "إسناد" لحماس في 8 تشرين الأول 2023.
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وأدى القصف منذ 23 أيلول إلى استهداف أكثر من ألف شخص ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم، وفق أرقام رسمية.

وتعد خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية الأكبر على جبهة لبنان، بعد نحو عام من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وحزب الله.(سكاي نيوز)





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