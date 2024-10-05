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لبنان

بعد إصابته في انفجارات "البيجر".. هذا ما كشفه السفير الإيراني لدى لبنان عن وضعه الصحيّ

Lebanon 24
05-10-2024 | 06:40
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قال السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني إنّ "الإسرائيليين قاموا بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية التي تُطلق دائماً شعارات حقوق الإنسان".
 
 
وأضاف أماني: "لا أعاني من مشكلة من ناحية العينين، ويدي تخضع حالياً للعلاج".
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