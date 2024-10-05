بعد إصابته في انفجارات "البيجر".. هذا ما كشفه السفير الإيراني لدى لبنان عن وضعه الصحيّ

قال السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني إنّ "الإسرائيليين قاموا بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية التي تُطلق دائماً شعارات حقوق الإنسان".

وأضاف أماني: "لا أعاني من مشكلة من ناحية العينين، ويدي تخضع حالياً للعلاج".