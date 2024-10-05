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لبنان

وزير الاقتصاد شكر لمصر وقوفها الدائم الى جانب الشعب اللبناني

Lebanon 24
05-10-2024 | 09:05
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كتب وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام على منصة "اكس":

"اتقدم بالشكر من جمهورية مصر العربية، رمز العروبة، والرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وجهود الصديق الاخ سفير مصر في لبنان علاء موسى على الوقوف الدائم الى جانب الشعب اللبناني ومبادرتهم بإرسال طائرة مساعدات انسانية وطبية تصل اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وتحمل على متنها: مستلزمات فرش ومنامة وأغطية ومواد غذائية".
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