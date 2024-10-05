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لبنان

اتصالات لإعادة فتح مركز دورس الصحي

Lebanon 24
05-10-2024 | 09:06
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اتصل رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة برئيس "مؤسسة عامل الدولية" كامل مهنا، من أجل إعادة فتح أبواب مركز دورس الصحي لرعاية الأم والطفل، الذي يؤمن خدمات صحية ومعاينات طبية وأدوية لأهالي بلدة دورس والجوار منذ العام 2019.
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وشدد شحادة على أن "الصامدين في دورس والجوار هم بأمسّ الحاجة لتلقي خدمات الرعاية الصحية والنفسية والإجتماعية في هذا الوقت العصيب".

ووعد مهنا بإعادة تنظيم دوامات لعمل المركز مطلع الأسبوع المقبل.

وعمل رئيس بلدية دورس إيلي الغصين بدوره مع مديرة المركز دارين الأحمر على وضع دوام للأطباء يشمل فتح أبواب المركز من الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع، لتأمين ما يمكن من خدمات لأهل البلدة.

 
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