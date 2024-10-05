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لبنان

إسرائيل تعلن اغتيال قياديين في الجناح العسكري لحماس في لبنان

Lebanon 24
05-10-2024 | 08:51
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أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك تمكنا من اغتيال محمد حسين علي المحمود في البقاع، وقد لعب دور الذراع التنفيذية لحماس في لبنان. 
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وفي عملية مشتركة أخرى، تم اغتيال سعيد علاء نايف علي في طرابلس، وهو مسؤول في الجناح العسكري لحماس في لبنان وقاد عمليات ضد أهداف إسرائيلية وعمل على تجنيد عناصر إلى صفوف حماس في لبنان. 

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