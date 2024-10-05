إسرائيل تعلن اغتيال قياديين في الجناح العسكري لحماس في لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك تمكنا من اغتيال محمد حسين علي المحمود في البقاع، وقد لعب دور الذراع التنفيذية لحماس في لبنان.

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وفي عملية مشتركة أخرى، تم اغتيال سعيد علاء نايف علي في طرابلس، وهو مسؤول في الجناح العسكري لحماس في لبنان وقاد عمليات ضد أهداف إسرائيلية وعمل على تجنيد عناصر إلى صفوف حماس في لبنان.